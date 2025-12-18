INIの許豊凡が、2026年1月からスタートする橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）に研修医役として出演することが発表された。許は2025年7月期のドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（フジテレビ系）で本格的な俳優デビューを果たし、12月13日より放送がスタートしたドラマ『火星の女王』（NHK）には管制官役として出演している。INIは、他のメンバーもドラマや映画に出演して