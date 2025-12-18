特注のドレスで「JLPGAアワード2025」に出席した菅沼菜々(C)Getty Images人気女子ゴルファーの菅沼菜々が、12月18日までに自身のSNSを更新。16日に東京都内で開催された表彰式「JLPGAアワード2025」に出席したことを明かした。【写真・JLPGAアワード2025】ドレスアップの豪華競演！女子ゴルファーたちの魅惑のフォトギャラリーを見る菅沼は両肩を大胆に露出した白とベージュのドレスに身を包んで登場。オフショルダーにフリル