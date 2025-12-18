ドジャースはキケ・ヘルナンデスと再契約するのか(C)Getty ImagesドジャースからFAとなっているキケ・ヘルナンデスの去就が注目を集める中、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が見解を示した。【写真】キケ・ヘルナンデスが同郷の3人との写真公開ディアスを歓迎同メディアは「キケ・ヘルナンデスが引退する前にドジャース以外のユニフォームを着る姿を想像するのは極めて困難だ」と主張し、「現在はフリーエージェント