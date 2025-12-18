鎌田大地（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグ、クリスタルパレスの日本代表MF鎌田大地が太もも裏のけがで8〜10週間離脱する見通しとなった。クラブ公式サイトによると、グラスナー監督が17日に記者会見で明らかにした。14日のマンチェスター・シティー戦で空中戦後に右太もも裏を負傷し、途中交代していた。監督は「着地の仕方と体勢によるものだ。（体を）過度に伸ばしてしまった」と