アメリカのワーナー・ブラザース・ディスカバリーは17日、株主に対し、パラマウント・スカイダンスからの買収提案を拒否し、ネットフリックスによる買収を支持するよう呼びかけました。ワーナー・ブラザース・ディスカバリーをめぐっては、ネットフリックスが5日、1株あたり27.75ドルでの買収を発表していました。一方で、パラマウント・スカイダンスは8日、1株あたり現金30ドルでの敵対的な株式公開買い付けを開始したと発表して