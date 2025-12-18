オリックスの山崎と宇田川が、同学年のドジャース・山本由伸にご褒美をおねだり？した。小木田を含めた98年組の通称「小木田世代」は、今オフに毎年恒例の食事会を予定。ワールドシリーズMVPに輝いた元同僚右腕へのお祝いの品を問われ、逆にプレゼントをもらう計画を企てた。山崎「いやいや、（由伸は）何でも買えるでしょ。買えない物はないでしょ」宇田川「逆に復帰祝いをもらおうかなと」山崎「俺も来年10年目なので、