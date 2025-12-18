中日の石川昂が名古屋市内で契約交渉し、700万円減の2300万円で更改した。減額制限（1億円以下は25％）に迫る23％ダウンとなり、「ダメなら切られる世界。覚悟してやりたい」と背水の覚悟を示した。開幕4番を託された今季は不振に陥り、出場22試合で打率・139、1本塁打、5打点。球団は、ツインズなどでプレーしたメジャー通算164本塁打のミゲル・サノの獲得に動いており、一、三塁のレギュラー争いはし烈だ。石川昂は「期待に