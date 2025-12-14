トヨタ新「スライドドア“バン”」！トヨタのスペイン法人は2025年11月9日、LCV（ライト・コマーシャル・ビークル=小型商用車）「プロエースバン」の2026年モデルを発表しました。 プロエースは、トヨタが欧州で展開する商用車です。設計・生産はプジョーやシトロエン、フィアットなどを傘下にするステランティスグループが行っており、そこからトヨタに供給される、いわゆるOEM（相手先ブランドによる生産）車です。 【画像】