驚きのニュースが舞い込んできた。2025年12月17日、鹿児島ユナイテッドFCが27歳・岡崎慎の現役引退を発表したのだ。1998年10月10日生まれの岡崎はFC東京U-15深川、FC東京U-18を経て、2017年にFC東京のトップチームへ昇格。「森重真人の後継者」と期待された超逸材で、2018年にU-21日本代表、2019年にU-22日本代表、2020年にはU-23日本代表に選出されるなど、いずれA代表を背負って立つDFと期待する声もあった。しかし──