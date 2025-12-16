北海道稚内市で、2025年12月17日午後、歩行者の80代女性が軽貨物車にはねられる事故がありました。事故があったのは、稚内市栄4丁目の市道です。12月17日午後4時半ごろ「車と人の事故です。呼吸あり、意識混濁状態」と消防を通じて警察に通報がありました。警察によりますと、歩行者の80代女性が男性の運転する軽貨物車にはねられたということです。女性はけがをして病院に搬送されましたが、搬送時意識はあり、会話も可能だったと