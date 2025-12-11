１６日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）に、モデルでタレントの滝沢眞規子が出演。多忙な生活での悩みとリフレッシュ法を明かした。「休み方改革」をテーマにしたトークで滝沢は「プライベートと仕事の境がないのが悩みです」と話し、「平日はファッションショーの仕事をして、家でできる仕事がある。ＹｏｕＴｕｂｅとかＳＮＳ関係とか、休みの日にどんどんやっちゃうんです