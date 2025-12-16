今日18日は、北陸から北では午前を中心に所々で雪。降り方は次第に弱まります。関東から西は、朝のうちは一部でにわか雨があるものの、日中は広く晴れ。風が比較的穏やかで過ごしやすいでしょう。高気圧の圏内晴れのエリアが広がる今日18日(木)は、西から高気圧に覆われてきます。沖縄は日差しが届くでしょう。ただ、先島諸島は高気圧の縁にあたるため雲が広がり、弱い雨が降ることもあります。九州から近畿にかけて、朝のうちま