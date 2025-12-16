ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々のお困りごとを全力解決、日本を元気にするバラエティ『相葉ヒロミのお困りですカー？』。本日12月18日（木）の同番組は「クリスマスSP」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回の舞台となるのは群馬県にある利根実業高校。ヒロミと相葉が挑むお困りごとは、「中庭が荒れ放題だからキレイにしたい」というもの。まずは現状をチェックしに中庭に向かった2人は、雑草に覆い尽くさ