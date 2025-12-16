『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系）が最終回を迎えるが、こんなにもラストが想像できない作品も珍しい。物語は、主人公の小倉渉（北村有起哉）が過去に妻・あん（仲間由紀恵）と交わした「子どもたちが20歳になったら離婚しよう」という約束が生きていたことを知るところから始まった。その時点で、離婚まであと54日。 参考：北村有起哉、“理屈じゃない”出会いが導く俳優道「これはやるしかないじゃん！」の感覚