【馬券のツボ】≪ここが買い≫完成度が高い馬が有利。その意味で誕生月が一つの指標となる。過去10年を振り返ると1月生まれは【2・2・1・5】で複勝率50％。2月生まれ【4・5・3・32】（同27％）、3月生まれ【2・3・3・41】（同16％）、4月生まれ【1・0・3・44】（同8％）と誕生月が早い方が好走確率は高い。アドマイヤクワッズはメンバー唯一の1月生まれだ。≪ここが心配≫過去10年で前走デイリー杯2歳Sを1番人気で制した馬は