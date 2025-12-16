【月イチkidsbowl（1）】静岡発のアイドルグループ「kidsbowl」が静岡市葵区のライブホール「LIVLIV」で定期公演「月一」を開催している。公演に合わせて、「月イチkidsbowl」と題して随時、グループやメンバーを紹介。1回目は、あす19日に行われるライブを前に静岡県出身のプロデューサー、ヤマモトショウ氏がグループへの思いや今後への展望、期待などを語った。FRUITSZIPPERの「わたしの一番かわいいところ」など、作詞作