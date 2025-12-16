timeleszの寺西拓人（30）が17日、都内で初主演映画「天文館探偵物語」（監督諸江亮）の公開御礼舞台あいさつを行った。鹿児島の繁華街・天文館の強引な再開発を阻止しようと奔走する人情派の探偵役。全編現地でロケを行い「鹿児島の街が素敵で行ってみたいという感想を多くいただく。それだけでもやって良かったと思う」と満足げ。さらに「いも焼酎が好きで、出演した地元の方がいまだに送ってくださっている」とうれしそう