秋元康氏（67）総合プロデュースの女性11人組「WHITESCORPION」が17日、都内でスカパー！「WHITESCORPIONのSCORPISM」（水曜深夜0・30）の収録を行った。最年少のHANNAが17歳の誕生日で、サプライズでケーキが贈られた。来年は「地方のライブに行ったときに、みんなでラーメン全制覇したい」と抱負。メンバーから「全国ツアーしたいってことだよね！」とフォローされていた。