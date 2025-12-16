【馬券のツボ】≪ここが買い≫サウジアラビアロイヤルC出走馬は過去10年で【3・2・1・7】。17年ダノンプレミアム、19年サリオス、22年ドルチェモアが勝利を挙げている。同カップ優勝馬に限れば【3・1・1・1】。20年ステラヴェローチェ2着、18年グランアレグリア3着。朝日杯FSに直結するこの重賞レースを圧勝したエコロアルバには逆らえない。≪ここが心配≫今年のサウジアラビアロイヤルC（良馬場1600メートル）の勝ち時計1