NHKは17日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のゲスト審査員を発表した。本紙昨報通り、サッカー元日本代表FWの「キングカズ」こと三浦知良（58）の起用が決定。放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを務めている女優の郄石あかり（22）と、来年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主演する俳優の仲野太賀（32）も審査員を務めることが明らかになった。郄石は現在