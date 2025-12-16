無敗Vへ突き進む。2歳マイル王決定戦「第77回朝日杯FS」の追い切りが17日、東西トレセンで行われた。新馬、デイリー杯2歳Sとデビュー2連勝中のアドマイヤクワッズは栗東坂路単走で力強い脚さばき。冠名「アドマイヤ」で友道康夫師（62）の管理馬といえば昨年覇者アドマイヤズームと一致。厩舎の先輩の背中を追いかけ、大舞台でも才能豊かな走りを見せる。同レースは18日に出走馬が確定、19日に枠順が発表される。友道厩舎流