XJAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が本紙の単独インタビューに応じ、フィギュアスケート女子で全日本選手権（19日開幕、東京）に臨む島田麻央（17＝木下グループ）にエールを届けた。作詞作曲を手掛けた「Miracle」でフリーを滑る17歳に対して、年齢の壁を乗り越えての初優勝に期待。ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを目指す日本女子の選手たちにも熱い言葉を贈った。（取材・構成西海康平）世界で活躍し続けるYOSHIKIが