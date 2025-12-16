オランダ1部アヤックスは16日、DF冨安健洋（27）を獲得したと発表した。契約は来年6月30日まで。負傷に苦しんできた元日本代表が異例の半年契約で26年W杯北中米大会でのメンバー入りに向けて一歩を踏み出した。冨安は今年2月に右膝を手術し、7月にアーセナルとの契約を解除。無所属でリハビリを続けていた。去就が注目された中でオランダの名門を選び、クラブ公式メディアで「能力と質を信じてくれたから」と理由を説明。復帰