2歳マイル王決定戦「第77回朝日杯フューチュリティS」の追い切りが17日、東西トレセンで行われ、デビュー2連勝中のエコロアルバが美浦Wコースで圧巻の走りを見せた。歴代の名馬、名車にも例えられる持ち前の末脚で無敗2歳マイル王者の座をつかむ勢いだ。車好きのルメールは自ら騎乗した一流馬を名車に例えながら感触を伝えてきた。アーモンドアイはフェラーリ、グランアレグリアはポルシェ、イクイノックスはBMW。バイク好きの