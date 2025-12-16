現役ドラフトで広島からヤクルトに加入した大道が、神宮で入団会見に臨んだ。新天地での再出発に「凄くワクワクしています」と笑顔で話した。今季は1試合のみの登板だったが、ウエスタン・リーグでは38試合で1勝3敗5セーブ、防御率3・79。1軍で通算80試合に登板した実績もあり、リーグワーストだったチーム防御率（3・59）を改善させるピースとして期待される。「神宮のマウンドが好き。成績は一番良い球場なので、良いイメ