俳優の竹内涼真（32）と町田啓太（35）が17日、都内でダブル主演するネットフリックス映画「10DANCE」（監督大友啓史）の配信記念イベントを行った。社交ダンスのラテン、スタンダードそれぞれの日本王者が手を組み、両部門の全種目を踊る10ダンスの頂点を目指す物語。竹内はダンス未経験だったが「絶対に厳しい戦いになると分かっていたけれど、リスクフェチなんでしょうね。自分の可能性を信じたくなる節があるのでやります