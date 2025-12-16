東海大出身の大城、中川、山崎の巨人3選手が神奈川県伊勢原市の東海大学医学部付属病院を訪問した。院内学級の子供たちと交流。昨年は対面ができず、ビデオメッセージを送っていた少年から感謝の手紙を読まれ、大城は「感無量でした。逆にパワーもらった」と笑顔。昨年から活動に参加している山崎は「生きる力となるためにも野球で目立った活躍を」と誓い、中川も「一年でも長くここに来られるように、現役を頑張りたい」と