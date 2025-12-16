■前沢化成 2,155円(+45円、+2.1％) 前澤化成工業 [東証Ｐ]が反発。16日の取引終了後、前澤工業 [東証Ｓ]と2026年6月1日に共同株式移転により経営統合することで合意したと発表した。共同持ち株会社の前澤ホールディングスを設立し、共同持ち株会社の株式を前沢工業株1株に対し1株、前沢化成株1株に対し1.11株割り当てるとしており、両社の前日16日終値と割当比率を意識した動きが出ていた。前沢工業は大幅続落