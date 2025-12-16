現役ドラフトで阪神から移籍したロッテ・井上が入団会見に臨み「もう関西には帰らないという覚悟でこの地に来ました」と決意表明した。履正社で高校通算49発も、プロ6年間で3本塁打と才能を発揮できていない右の長距離砲は「タイガースでやってきたことは無駄ではないと思う。しっかりとそれを生かして、成功したい」と力を込めた。