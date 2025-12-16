楽天の三木監督がDeNAからFAで加入した伊藤光について「ピッチャーを引き出すのはキャッチャーの大きな仕事。彼のキャリアを考えると、チームにとって凄く大きな力になってくれる」と期待を口にした。指揮官がヤクルトでプロ入りした際は野村監督、正捕手が古田氏という環境で「教わった影響も大きい。いいキャッチャーがいるチームは強い」と回想。「新しい人の力って凄く大事。今までやってきたものを前面に出してほしい」