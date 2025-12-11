12月31日（水）18:00〜23:30 日本テレビ系で生放送「ヒロミの大晦日リホーム」。ヒロミがDIYのテクニックで様々なお悩みを解決していく「ヒロミリホーム」。2025年の大晦日に生放送で史上最大規模リフォームに取り組む！今回、ヒロミが解決するのは、未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブ。現在10名の子どもたちが在籍しているというこのクラブ。実は問題が山積み…台風による強風でテント屋根が壊れてしまい土俵で練習できな