ロッテ・高部が「荻野魂」を継承する。ZOZOマリンで契約更改交渉に臨み、1700万円増の年俸5000万円でサイン。来季は背番号を「38」から「0」に変更することを明かした。今季限りで退団した荻野に相談し「（0番は）高部が背負ってくれるならうれしい」と快諾を得て、球団に直訴。「あの人の背中をずっと追いかけてきた。荻野さんの思いを継ぎたいと思って、お願いしました。背番号0を背負って自分なりにあの人を超えていきたい