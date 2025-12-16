調教師の同一G1複数勝利は84年グレード制導入後、既に引退した藤沢和雄師が天皇賞・秋とマイルCSをそれぞれ6勝、松田博資師が桜花賞を4勝。現役では池江泰寿師が有馬記念を4勝している。朝日杯FSはレース名が朝日杯3歳Sで距離が1100、1200メートルだった創設（49年）当初からカウントすると尾形藤吉師が最多5勝をマークしているが、1600メートルになった62年（第14回）以降に限定すれば当レース3勝は高松三太師と友道師の2人だ