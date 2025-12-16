来年1月2、3日の箱根駅伝で総合3位を目指す創価大が17日、都内で壮行会と会見を行い、主軸の小池莉希（りき、3年）が新エースに名乗りを上げた。前回2区で日本人歴代最速の1時間5分43秒で13人抜きを演じた吉田響（現サンベルクス）の後釜として「走りたいのは2区。自分もその存在にならないといけない。箱根を通して小池がエースだと言っていただけるように」と宣言。今年7月の日本選手権5000メートル13位など着実に力をつけて