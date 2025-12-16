西武の西川が西武鉄道のイベント「52席の至福」で全席レストランの車両に乗車してファンとの交流を楽しんだ。3年連続の参加に「ファンの皆さんの笑顔に元気をもらった。香水を変えて“いい匂いですね”と言ってもらえた」と明るい表情で話した。1番打者に定着した今季はリーグ3位タイの25盗塁。レオの「超特急」として来季は「30（盗塁）はいきたい。（タイトルを）獲りたいです」と意欲を見せた。