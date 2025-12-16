DeNAの佐野と山本が、横浜市の横浜商で実施された「交通安全教室」に参加。同校の生徒らとともに企画した自転車交通ルールについて考えるパネルディスカッションなどで、名門・野球部の部員らと交流した。2人はDeNAの自転車用ヘルメットを着用して登場。「自分の命は自分で守らないといけない。できることはやってほしい」とヘルメット着用の重要性を訴えた山本は、交通ルールの厳守は「野球の守り」に通じると説明。「細かい