巨人・岸田行倫捕手（29）が来季から主将に就任することが17日、決まった。20年ぶりに主将制を廃止したチームは今季、リーグ3位に終わりCSも2連敗で敗退。阿部慎之助監督（46）以来となる捕手の主将で巻き返しを図る。今季途中から5番に定着した来季の正捕手候補が、第21代主将としてけん引する。名実ともに新たなチームリーダーへ。阿部監督は、重責を分かった上で主将を託した。電話で直接伝えられたという岸田は「身が引き