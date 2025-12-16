阪神から自由契約となり、ＤｅＮＡと契約合意間近のジョン・デュプランティエ投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、Ｖ旅行に合流した。約２カ月ぶりにチームメートやスタッフと再会。笑顔で旧交を温めると、ラストメッセージを送った。「みんなと会えて興奮したよ。シーズンを戦った仲間だし、仲のいい友達でもある。みんな子どもがいたので、いろんな姿を見られて楽しいね」アロハシャツ姿でパーティーに現れたデュプラ