ダイヤモンドノットは坂路単走で軽快に駆け上がり4F52秒3〜1F12秒5のタイムでまとめた。感触を確かめた福永師は「予定通りの動きと内容。前走がピークだなと思っていたけど、その状態を保てている」と胸を張る。前走の京王杯2歳Sは2番手から早め先頭で3馬身差V。「いいコンディションで出走できた。期待以上だったし内容も非常に良く、期待が膨らんだ」と連勝を狙う。