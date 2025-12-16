阪神JFを抽選除外となったコスモレッドは、藤岡を背にCWコースでヨッシーリオ（2歳未勝利）と併せ馬。馬なりのままラスト1F11秒7をマークして併入した。北出師は「先週の段階で仕上がっているので今週は負荷をかける必要はない。楽に動けていた」と除外の影響はない。芝7Fの新馬戦は中団から差し切りV。1F延長は「大丈夫だと思います」と明るい表情で語った。