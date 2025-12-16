「ボクシング・ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級王座統一戦」（１７日、両国国技館）世界ライトフライ級２団体王座統一戦は、ＷＢＡ王者の高見亨介（２３）＝帝拳＝が、ＷＢＯ王者のレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に１−２の判定で敗れ、王座から陥落した。無情のコールはサンティアゴだった。判定１−２。高見はプロ１１戦目で初黒星を喫した。初防衛戦で帝拳ジム初となる統一王者の夢が散り「素直に悔しい。練習して