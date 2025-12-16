デイリー杯2歳S2着カヴァレリッツォは13日に実質的な最終追い（CWコース6F80秒3）を行っており、この日は坂路4F58秒0〜1F14秒5と軽めで体調を整えた。吉岡師は「リズムとメンタルの確認で非常に良かった」と順調さを伝えた上で「いいスピードがあり、それがたまった時は素晴らしいパフォーマンスを発揮する。力と力の勝負になる阪神は向いている」と舞台を歓迎した。