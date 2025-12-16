性的ディープフェイクの相談状況18歳未満の画像を生成人工知能（AI）などで加工したわいせつ画像「性的ディープフェイク」に関する全国の警察への相談は1〜9月、79件だったことが17日、警察庁のまとめで分かった。被害者は中高生が約8割。加害者の約半数は、被害者の同級生ら同じ学校に通う生徒だった。名誉毀損容疑などで4件摘発され、補導も6件あった。AI技術が進化し、卒業アルバムなどの写真を悪用した子どもの性的画像被