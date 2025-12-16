お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が16日、自身のインスタグラムを更新。自家製のタコスを紹介した。【写真】「めっちゃ美味しそう〜」アンガールズ山根が「かなり本格的」と紹介したお手軽自家製タコス山根は「タコス作ったー 野菜切って肉を付属のシーズニングをかけて焼いただけでかなり本格的！ #oldelpaso #tacothekit ドンキにあるやつ！美味かったよ！」とつづり、おいしそうな完成品と用意した食材の写真な