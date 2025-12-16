ストームサンダーは坂路でしまい重点。4F58秒4の全体時計は控えめに、ラスト1Fで気合をつけられて12秒6を刻んだ。安達師は「動きは良かったですよ」と第一声。「前走（東スポ杯2歳S12着）後にジョッキー（戸崎）が硬さが出たのかなと言っていました。元々、歩様が硬い馬なんですけど、追い切りがきつかったのかも。今回はあまり目いっぱいやらないように」と反撃に期待した。