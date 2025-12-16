今年のプロスポーツ界で活躍した選手や団体を表彰する「第５５回日本プロスポーツ大賞」が１７日に発表され、米大リーグのワールドシリーズでＭＶＰに輝いたドジャース山本由伸投手（２７）が初めて大賞に選ばれた。今季フル回転した右腕は、出場の見通しとなっている来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場について前向きな姿勢を見せ、「またあの大会でプレーできれば一番いい」と意欲を口にした。世