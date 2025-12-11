北村匠海が主演を務める内山拓也監督作『しびれ』が、第76回ベルリン国際映画祭のパノラマ部門に正式出品されることが決定。北村と内山監督のコメント、新ビジュアル、ベルリン国際映画祭用の本編映像が到着した。【動画】主人公の日常に没入――『しびれ』映画祭用本編映像新藤兼人賞をはじめ数々の映画賞新人賞を席巻した『佐々木、イン、マイマイン』（2020）、続く『若き見知らぬ者たち』（2024）と、 現実に抗いながらも