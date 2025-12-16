巨人・山崎伊織投手（２７）が１７日、闘病する子どもたちの希望の光になることを誓った。大城卓、中川とともに神奈川・伊勢原市内の東海大学医学部付属病院を訪問。「生きる力となるためにも、目立った活躍をしないといけない。野球ができることを幸せに感じて皆の分まで頑張っていきたい」と更なる活躍を見据えた。昨年に続いて院内学級の６人と交流。前回訪問時に新型コロナウイルス感染で欠席していた巨人ファンの小学生男