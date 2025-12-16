高市早苗首相が登場した自民党の新ポスターが公開され、注目を集めている。自民党は１８日までに公式ＳＮＳで「新ポスター発表」とビジュアルを紹介。赤を背景にした高市首相の全身ショットと、シルバーを背景にポーズを取るカットの２パターンが掲載された。赤いポスターについては「高市総裁の凛としたたたずまいの全身像で、『不動の決意』と『情熱』を表現したポスターです」と説明。シルバーのものは「高市総裁の動きと