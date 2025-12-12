Adoが、自身も大ファンであるアニメ『ちびまる子ちゃん』オープニング主題歌「おどるポンポコリン」の歌唱を担当することを発表した。アニメ化35周年という節目の締めくくりに、12月28日の放送より変更になる。B.B.クィーンズが歌ったオリジナル曲は、『ちびまる子ちゃん』とともに社会現象となるヒットを記録、その後はオープニング主題歌としてManaKana & 泉谷しげる、木村カエラ、E-girls、ゴールデンボンバーなど多くのア